Экшен-хоррор Chernobylite про выживание в Зоне отчуждения ЧАЭС вышел из раннего доступа

Польская студия The Farm 51 и издатель All in! Games объявили о полноценном релизе Chernobylite на ПК. Изначально экшен-хоррор с элементами выживания вышел в раннем доступе Steam в 2019 году.

Экшен-хоррор Chernobylite про выживание в Зоне отчуждения ЧАЭС вышел из раннего доступа

Источник: The Farm 51

По сюжету во время аварии на ЧАЭС главный герой теряет супругу Татьяну. Но спустя много лет женщина является к нему во снах, поэтому Игорь отправляется на её поиски в Зону. На его пути встанут военные, другие сталкеры и сверхъестественные существа.

Сама же Зона после катастрофы наполнилась особым материалом чернобылитом, который искажает пространство и время. Разработчики отметили, что развязка зависит от принятых решений, поэтому перед игроками встанет выбор — кому доверять, на что тратить ресурсы и как решать конфликты.

До 4 августа Chernobylite продаётся в Steam со скидкой. Релиз игры на PlayStation 4 и Xbox One состоится 7 сентября 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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