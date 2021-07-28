Разработчики Guild Wars 2 уточнили сроки выхода расширения End of Dragons и объявили о старте предзаказов

Как и было обещано, в рамках прошедшей 27 июля специальной прямой трансляции студия ArenaNet поделилась новыми подробностями расширения End of Dragons к своей многопользовательской ролевой игре Guild Wars 2.

Источник изображений: ArenaNet

Напомним, релиз Guild Wars 2: End of Dragons планировался на протяжении текущего года, однако из-за связанных с пандемией COVID-19 трудностей аддон пришлось перенести на начало 2022-го.

Как стало известно, End of Dragons выйдет в феврале 2022 года. Несмотря на отсутствие точной даты премьеры расширения, разработчики уже открыли предзаказы на сайте Guild Wars 2. Самое дорогое издание аддона обойдётся в 5299 рублей.

События End of Dragons развернутся на загадочном острове Канта, дебютировавшем ещё в Guild Wars Factions образца 2006 года. Игрокам предложат дополнительную сюжетную линию и ряд нововведений.

В частности, пользователей ждут элитные специализации для каждой из девяти профессий, двухместная Осадная черепаха (ездовое животное), рыбалка и скифы (лодки для исследования, отдыха и перевозки членов отряда).

Новые скриншоты Guild Wars 2: End of Dragons

«Рушится цикл драконов, который поддерживал и уничтожал Тирию на протяжении веков. Поворотный момент в истории теперь зависит от сердец и решений людей, а последствия навсегда изменят будущее», — гласит завязка End of Dragons.

В преддверии релиза End of Dragons разработчики проведут «бету», в рамках которой можно будет попробовать элитные специализации: испытания пройдут с 17 по 21 августа, с 21 по 25 сентября, с 26 по 30 октября и с 30 ноября по 4 декабря.



