Сюжетное дополнение «Осада Парижа» к Assassin’s Creed Valhalla получило официальную дату выхода

Издательство Ubisoft на своём официальном сайте раскрыло дату выхода сюжетного дополнения «Осада Парижа» к скандинавскому экшену в открытом мире Assassin’s Creed Valhalla.

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, расширение планировалось к выходу на протяжении лета текущего года, а в конце прошлой недели в Сети появились слухи, что «Осада Парижа» поступит в продажу уже 5 августа. Как выяснилось, это не совсем так.

На самом деле «Осада Парижа» станет доступна 12 августа текущего года. Релиз ожидается на всех целевых платформах основной игры — PC (Uplay, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Google Stadia.

Релизу «Осады Парижа» будет предшествовать патч 1.3.0, который добавит поддержку дополнения, регулировку уровней врагов, фестиваль Sigrblot, улучшения древа умений и новые навыки, а также исправит ряд багов.

Обновление 1.3.0 для Assassin’s Creed Valhalla выйдет 27. Размер заплатки составит 6,9 Гбайт на PS5, 17,7 Гбайт на Xbox One, 23,8 Гбайт на Xbox Series X и S, от 15 до 24,5 Гбайт на PS4 и от 20,4 до 31,5 Гбайт на ПК.



