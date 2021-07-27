В новой геймплейной демонстрации AWAY: The Survival Series показали погоню за стрекозой, охоту на ящерицу, битву со змеёй и не только

Независимая канадская студия Breaking Walls провела у себя на YouTube-канале 13-минутную геймплейную демонстрацию своего постапокалиптического приключения с элементами выживания AWAY: The Survival Series.

В новой геймплейной демонстрации AWAY: The Survival Series показали погоню за стрекозой, охоту на ящерицу, битву со змеёй и не только

Источник изображений: Steam

Напомним, AWAY: The Survival Series предложит пользователям в роли сумчатой летяги отправиться в опасное путешествие по разрушенному катастрофой миру, чтобы спасти свою семью.

Как стало известно в середине месяца, игроки в AWAY: The Survival Series смогут взять под контроль не только упомянутое выше животное, но и других. В частности, разработчики показали геймплей за саламандру и богомола.

Впрочем, львиная доля ролика всё же посвящена сумчатой летяге. В презентации нашлось место погоне за стрекозой, охоте на ящерицу и разных насекомых, опасным растениям, повествователю, а также битве с боссом — змеёй.

Вдобавок авторы продемонстрировали в действии анонсированный ранее фоторежим и аналог детективного зрения из серии Batman Arkham, который будет у главного героя AWAY: The Survival Series.

В новой геймплейной демонстрации AWAY: The Survival Series показали погоню за стрекозой, охоту на ящерицу, битву со змеёй и не только

Наконец, разработчики подтвердили, что в AWAY: The Survival Series появится смена дня и ночи. От времени суток в проекте зависит не только освещение, но и доступность некоторых видов животных.

Релиз AWAY: The Survival Series ожидается до конца лета текущего года на PC (Steam), PS4, PS5 и Xbox One. Версия игры для новой консоли Sony поддерживает «самое высокое качество графики» в режиме документального фильма.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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