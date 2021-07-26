«Мне стыдно»: сооснователь Blizzard и идеолог World of Warcraft высказались по поводу обвинений в адрес компании

На прошлой неделе власти Калифорнии подали на Activision Blizzard в суд. В иске издательству вменяются дискриминация женщин, культура «студенческого братства» на рабочем месте и домогательства. После этого фанаты игр компании и её сотрудники начали массово протестовать. А недавно о сложившейся ситуации высказались сооснователь Blizzard Майк Морхейм (Mike Morhaime) и идеолог WoW и бывший креативный директор студии Крис Метцен (Chris Metzen).

«Мне стыдно»: сооснователь Blizzard и идеолог World of Warcraft высказались по поводу обвинений в адрес компании

Источник изображения: VentureBeat

Соучредитель компании написал в личном микроблоге: «Я прочитал полный текст иска к Activision Blizzard и многие другие истории. Всё это тяжело читать и очень тревожит. Мне стыдно. Такое чувство, что всё, за что, как мне казалось, я боролся, было смыто. Что ещё хуже, но ещё важнее — пострадали реальные люди, а некоторые женщины пережили ужасные вещи». Дальше в сообщении Майк Морхейм рассказал, как пытался создать в Blizzard среду, где смогут комфортно работать разные люди. Он признал присутствие дискриминации и домогательств в игровой индустрии и пообещал дальше бороться с их проявлениями. А ещё сооснователь студии извинился перед нынешними её сотрудницами, которых, как он считает, «подвёл».

«Мне стыдно»: сооснователь Blizzard и идеолог World of Warcraft высказались по поводу обвинений в адрес компании

Источник изображения: Activision Blizzard

Крис Метцен высказался в похожем ключе: «Мы потерпели неудачу, и мне очень жаль. Всем сотрудникам Blizzard — тем, кого я знаю и тем, кого я никогда не встречал — приношу свои глубочайшие извинения за ту роль, которую я сыграл в культуре, способствующей унижениям, неравенству и безразличию». По словам идеолога World of Warcraft, он никогда не осознавал, как на ситуацию в Blizzard смотрят обычные разработчики, а теперь его переполняют «шок, отвращение и гнев».

Напомним: Майк Морхейм ушёл из Blizzard в октябре 2018 года и теперь руководит компанией Dreamhaven, а Крис Метцен покинул её осенью 2016 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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