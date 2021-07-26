Моддеры добавили в Red Dead Redemption 2 возможность покупать недвижимость

Возможность приобретать недвижимость уже давно существует в GTA V, но Rockstar Games не торопится добавлять её в Red Dead Redemption 2. Об этом просят поклонники онлайновой составляющей, которые хотят потратить заработанные доллары на виртуальное жильё. Теперь одна команда моддеров реализовала такую возможность, но пока только в однопользовательской кампании.

Источник здесь и далее: Rockstar Games

Мод Buyable Properties был загружен на NexusMods 12 июля. Он предложил игрокам на выбор несколько видов недвижимости, включая комнаты в отелях и лачуги. Эта модификация рассчитана на концовку основной кампании RDR 2, когда у игроков уже есть достаточно лишних денег.

Приобретённые дома можно украшать снаружи и внутри. Пока мод предоставляет небольшой выбор косметических элементов и функций у самого дома — сейчас в своей недвижимости можно только спать и хранить предметы, но в будущем моддеры планируют добавить ящики для оружия.

Будьте внимательны, ролик ниже записан из эпилога кампании, поэтому может содержать спойлеры.

Скачать мод Buyable Properties для Red Dead Redemption 2 можно здесь. Отметим, что для установки потребуются также Script Hook RDR2 и RDR2 ASI Loader.



