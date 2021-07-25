Разработчики Jurassic World Evolution 2 показали новых динозавров и механики

Студия Frontier Developments опубликовала первый дневник разработчиков, посвящённый симулятору управления парком с динозаврами Jurassic World Evolution 2. Авторы рассказали о нескольких важных улучшениях по сравнению с предыдущей частью.

Источник: Frontier Developments

Разработчики обещают более масштабные карты и лучшее взаимодействие с существами, которые теперь будут вести себя более естественно, чем в первой части. Студия показала новые биомы со своими условиями, ландшафтом, погодными и экологическими проблемами. Также были представлены несколько новых наземных и летающих динозавров. Некоторых можно будет окрашивать самому.

В Jurassic World Evolution 2 игроков будут ждать четыре режима: кампания, испытания, песочница и «Теория хаоса». В последнем геймеры смогут пережить культовые моменты из оригинальных фильмов франшизы «Парк юрского периода». Кампания же будет продолжать события ленты «Мир юрского периода 2», вышедшей в 2018 году.

В игре появятся учёные, которые будут заниматься инкубацией и выводом новых видов. Отмечается, что давить на сотрудников и заставлять их работать без выходных будет опасно — учёные, например, могут поднять бунт, который ничем хорошим для парка не закончится.

Посетители парка относятся к одной из четырёх групп: общая, авантюрная, любители природы и богачи. Для каждой группы придётся подбирать наилучшие аттракционы и экспонаты. Помещения и постройки теперь можно будет украшать, а на выбор дадут несколько вариантов оформления зданий.

Релиз Jurassic World Evolution 2 выйдет до конца года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.



