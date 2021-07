Утечка: бесплатные игры для подписчиков PS Plus в августе

На сайте PlayStation появилась информация о новых играх, которые получат подписчики PS Plus в августе. Это заметили пользователи Reddit. После публикации информация была удалена с сайта, поэтому для подтверждения стоит дождаться официальный список, который будет опубликован 28 июля.

Источник: PlayStation

Если верить утечке, то обладатели подписки PS Plus получат три игры. На PlayStation 4 раздадут Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и Tennis World Tour 2.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville — многопользовательский шутер с видом от третьего лица во вселенной Plants vs. Zombies. Игра рассказывает о новом конфликте между растениями и зомби, который развернулся в мирном городке Нейборвиль. Вышел проект в 2019 году на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC.

Tennis World Tour 2 — это симулятор тенниса, который вышел на Nintendo Switch, PS4, Xbox One и PC в сентябре 2020 года. Версия для консолей нового поколения появилась в марте этого года.

Третьей игрой стала королевская битва в фэнтезийном антураже Hunter\'s Arena: Legends, которая уже вышла на PC (Steam). Игра должна выйти 3 августа на PS4 и PS5, но в утечке отмечается, что её смогут получить только подписчики PS Plus на консоли нового поколения. Sony уже заявляла о раздаче игры в блоге, поэтому Hunter\'s Arena: Legends не стала сюрпризом.

Добавить все три игры в свою библиотеку можно будет с 3 августа.