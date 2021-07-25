В Football Manager появятся женские лиги

Студия Sports Interactive заявила о намерениях включить женские лиги в Football Manager. По мнению разработчика, это решение сделает известную и любимую многими игру ещё популярнее, хотя усилий придётся приложить немало.

Источник: trustedreviews.com

Представители Sports Interactive пока не стали уточнять, сколько времени потребуется, прежде чем столь масштабное обновление будет готово. Это потребует миллионных затрат, но в правильности своего решения студия не сомневается. Учитывая традиционно скрупулёзный подход разработчика к комплектации игровых баз данных, Sports Interactive будет необходимо проработать состав женских футбольных лиг по всему миру.

Высокая точность данных по всем игрокам всегда была предметом гордости студии, поскольку обеспечивала геймерам максимально возможный реализм. В какой-то момент даже настоящие футбольные клубы начали использовать игру как базу данных при возникновении потребности в трансфере спортсменов.

Одной только базой дело не ограничится: разработчикам потребуется обновить алгоритмы анимации при помощи технологий захвата движения и внести корректировки в трёхмерные модели, чтобы учесть особенности женского тела. Более того, Sports Interactive планирует ввести в игру дополнительные параметры, такие как месячные циклы и беременности (эти параметры также окажут влияние на игровой процесс). Потребуется обновить и языковую базу Football Manager, обеспечив гендерно корректный лексикон.

Вот как прокомментировал новый проект глава Sports Interactive Майлз Джейкобсон (Miles Jacobson): «Чтобы составить женскую базу данных надлежащим образом, нам потребуется проанализировать каждый игровой параметр и определить, как именно мы оцениваем данные; такие атрибуты как темп, ускорение и динамика, скорее всего, останутся в том же диапазоне, а некоторые параметры придётся масштабировать. Эти параметры, конечно, также используются в нашей платформе, и проделанная в этой области работа (например, учёт роста игроков и его влияние на игру — удары выше, если вратарь меньше ростом) окажет положительное влияние на игровой движок в целом».



