Valve: Steam Deck справится с любой игрой и обеспечит минимум 30 кадров/с

В видео, недавно опубликованном изданием IGN, представители компании Valve коснулись темы производительности процессора AMD, который используется в фирменной консоли Steam Deck. Они заявили, что даже игры, выпущенные в текущем году, работают на системе без особых сложностей.

Valve: Steam Deck справится с любой игрой и обеспечит минимум 30 кадров/с

Источник: pcgamer.com

«Мы просмотрели в каталоге различные игры, выпущенные за последние несколько лет, но настоящим испытанием для нас стали игры, выходившие за последний год. Они не могли запускаться на предыдущих тестируемых нами прототипах и архитектурах. Это первый раз, когда мы достигли производительности, достаточной для беспроблемного запуска игр последнего поколения. Мы хотели, чтобы запускались все игры, вся библиотека Steam. Мы не нашли ничего, с чем бы устройство не справилось», — заявил Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais), разработчик Valve.

Гриффе отметил также, что современные тенденции игровой индустрии на ПК, выдвигающие на первый план высокую частоту кадров и высокое разрешение, оказались подспорьем для Steam Deck. Ведь это значит, что в играх с лёгкостью понижается разрешение, а частота составляет при этом не меньше 30 кадров/с.

Представители Valve напомнили, что в устройстве используются новейшие центральный (AMD Zen 2) и графический (RDNA 2) процессоры AMD, а также оперативная память типа LPDDR5, обеспечивающая высокую производительность. Как отметил Язан Альдехайят (Yazan Aldehayyat), инженер по аппаратному обеспечению в Valve, компания выпустила один из первых продуктов, демонстрирующих возможности этой технологии памяти. «Это открывает множество перспектив, особенно с учётом того, что мы не единственные используем данную архитектуру. Любые оптимизации, которые разработчики игр сделают для этой новой архитектуры, пойдут на пользу и нам... Впервые за всё время мы почувствовали, что владеющим этим устройством людям будет доступен весь каталог Steam. Именно тогда мы узнали, что у нас есть продукт, обеспечивающий то, что мы искали», — заключил Альдехайят.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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