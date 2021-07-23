Небольшая команда внутри Respawn Entertainment трудится над «одиночным приключением»

Креативный директор Respawn Entertainment Мухаммед Алави (Mohammad Alavi) опубликовал в личном микроблоге свежее сообщение. В нём руководитель раскрыл информацию о новом проекте своей студии. Это будет «одиночное приключение», над которым трудится небольшая команда. Она сейчас ищет разработчиков на четыре позиции.

Небольшая команда внутри Respawn Entertainment трудится над «одиночным приключением»

Источник изображения: Dexerto

Сообщение Мухаммеда Алави гласит: «Мы создаём совершенно новое одиночное приключение от Respawn Entertainment. Мы — небольшая, но амбициозная команда с багажом больших мечтаний и успехов. Приходите работать к нам».

We\'re developing a brand new singleplayer adventure from Respawn Entertainment. We\'re a small, but ambitious team with a history of dreaming big and making splashes. Come work with us:https://t.co/UCeYwarI6khttps://t.co/Qeonc5IzfGhttps://t.co/rKxhtgXFiUhttps://t.co/rNaI4zoq0J pic.twitter.com/g0zgQVUS4D

— Badmofo | Mohammad Alavi (@iambadmofo) July 22, 2021

К публикации Мухаммед Алави прикрепил ссылки на четыре вакансии: ведущего технического гейм-дизайнера, старшего технического гейм-дизайнера, старшего дизайнера боевой системы, старшего дизайнера уровней. Судя по открытым позициям, проект находится на ранней стадии разработки и нуждается в ключевых специалистах.

В описании должности старшего дизайнера боевой системы присутствуют требования к реализации оружия, навыков и прокачки персонажа. Наверняка все эти элементы появятся в грядущем приключении.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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