Небольшая команда внутри Respawn Entertainment трудится над «одиночным приключением»

Креативный директор Respawn Entertainment Мухаммед Алави (Mohammad Alavi) опубликовал в личном микроблоге свежее сообщение. В нём руководитель раскрыл информацию о новом проекте своей студии. Это будет «одиночное приключение», над которым трудится небольшая команда. Она сейчас ищет разработчиков на четыре позиции.

Сообщение Мухаммеда Алави гласит: «Мы создаём совершенно новое одиночное приключение от Respawn Entertainment. Мы — небольшая, но амбициозная команда с багажом больших мечтаний и успехов. Приходите работать к нам».

We\'re developing a brand new singleplayer adventure from Respawn Entertainment. We\'re a small, but ambitious team with a history of dreaming big and making splashes. Come work with us:https://t.co/UCeYwarI6khttps://t.co/Qeonc5IzfGhttps://t.co/rKxhtgXFiUhttps://t.co/rNaI4zoq0J pic.twitter.com/g0zgQVUS4D

