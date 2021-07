Олимпиаду в Токио открыли музыкой из популярных видеоигр: Sonic, Final Fantasy, Monster Hunter и других

Неожиданный выбор музыкальных тем представили авторы церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Токио. На проход национальных команд были выбраны композиции из популярных японских видеоигр.

Источник: SEGA

Зрители церемонии обратили внимание на музыку в социальных сетях. Многие узнали треки из любимых игр. В частности, можно было услышать композиции из Ace Combat, Final Fantasy, Sonic и многих других известных японских франшиз.

Под музыку из видеоигр спортсмены из разных стран несли свои флаги и приветствовали зрителей у экранов. Из-за пандемии открытие Олимпиады прошло без болельщиков на стадионе.

FINAL FANTASY MAIN THEME PLAYING I AM LITERALLY CRYING RIGHT NOW THIS IS TOO EPIC #Tokyo2020 pic.twitter.com/BTNO7A4XA5

— Audrey (@aitaikimochi) July 23, 2021