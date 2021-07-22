Valve запустила конкурс создания обликов для оружия в CS:GO с призовым фондом $1 млн

Valve организовала конкурс под названием «Грёзы и кошмары», цель которого заключается в создании обликов для оружия в Counter-Strike: Global Offensive. Призовой фонд в размере $1 млн разделят поровну между десятью победителями.

Источник изображения: Valve

Работы принимаются до 21 октября текущего года. Они должны быть вдохновлены тематикой грёз. Valve разрешает адаптировать свои уже готовые рисунки или создавать полностью новые. Каждый из участников волен прислать неограниченное количество творений. При этом за победителями сохраняются авторские права на работы, тогда как Valve получает возможность использовать их в Counter-Strike: Global Offensive.

Источник изображения: Valve

Как именно создаются облики для оружия в популярном сетевом шутере, можно узнать из руководства по ссылке. Победителей определят разработчики CS:GO, а их список будет объявлен в Сети. Один человек может выиграть несколько раз, если Valve сочтёт его рисунки достойными.

Напомним: скины для пушек пользуются огромной популярностью в Counter-Strike: Global Offensive. Порой игроки продают их за невероятные суммы, которые могут превышать $100 тыс.



