Интерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копий

Французская студия Quantic Dream в новой публикации у себя в официальном микроблоге сообщила о достижении своей интерактивной драмы Detroit: Become Human очередной вершины продаж.

Источник изображения: Steam

Как стало известно, за прошедшее с релиза время Detroit: Become Human успела разлететься по миру в количестве свыше 6 млн экземпляров. Сообщается, что 1 млн копий приходится на ПК-версию.

В приуроченном к новому достижению Detroit: Become Human пресс-релизе Quantic Dream уточняет, что показанный результат делает игру самой успешной в истории французской студии.

Источник изображения: Twitter

Напомним, в предыдущий раз об успехах своего детища Quantic Dream отчитывалась в августе 2020 года — к тому моменту продажи Detroit: Become Human превысили 5 млн копий.

Detroit: Become Human дебютировала в мае 2018 года на PlayStation 4, а в декабре 2019-го — на PC (Epic Games Store). До сервиса цифровой дистрибуции Steam игра добралась в июне 2020-го.



