Интерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копий

Французская студия Quantic Dream в новой публикации у себя в официальном микроблоге сообщила о достижении своей интерактивной драмы Detroit: Become Human очередной вершины продаж.

Интерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копий

Источник изображения: Steam

Как стало известно, за прошедшее с релиза время Detroit: Become Human успела разлететься по миру в количестве свыше 6 млн экземпляров. Сообщается, что 1 млн копий приходится на ПК-версию.

В приуроченном к новому достижению Detroit: Become Human пресс-релизе Quantic Dream уточняет, что показанный результат делает игру самой успешной в истории французской студии.

Интерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копий

Источник изображения: Twitter

Напомним, в предыдущий раз об успехах своего детища Quantic Dream отчитывалась в августе 2020 года — к тому моменту продажи Detroit: Become Human превысили 5 млн копий.

Detroit: Become Human дебютировала в мае 2018 года на PlayStation 4, а в декабре 2019-го — на PC (Epic Games Store). До сервиса цифровой дистрибуции Steam игра добралась в июне 2020-го.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и SГлава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и S
NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution сравнили в играх — пока всё не так однозначноNVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution сравнили в играх — пока всё не так однозначно
В Warframe до конца года появится кроссплей на всех платформахВ Warframe до конца года появится кроссплей на всех платформах
В следующем году рынок дорогих игровых компонентов заметно вырастетВ следующем году рынок дорогих игровых компонентов заметно вырастет
Заказать Steam Deck оказалось почти невозможно, а поставки отодвинулись на 2022 год
Блок рекламы


Похожие новости
Продажи и отгрузки ролевого приключения Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили 1 млн копийПродажи и отгрузки ролевого приключения Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили 1 млн копий
Бумеранговый экшен Boomerang X поступил в продажу и обзавёлся релизным трейлеромБумеранговый экшен Boomerang X поступил в продажу и обзавёлся релизным трейлером
Создатели Dying Light 2 Stay Human рассказали о монстрах в игре и показали новый геймплейный трейлерСоздатели Dying Light 2 Stay Human рассказали о монстрах в игре и показали новый геймплейный трейлер
Официально: Forza Horizon 5 отправит игроков в Мексику и поступит в продажу 9 ноябряОфициально: Forza Horizon 5 отправит игроков в Мексику и поступит в продажу 9 ноября
К 30-летию Sonic the Hedgehog анонсировали ремастер Sonic Colors, сборник Sonic Origins и полноценную новую игру серииК 30-летию Sonic the Hedgehog анонсировали ремастер Sonic Colors, сборник Sonic Origins и полноценную новую игру серии
Утечка: летняя распродажа Steam начнётся 24 июня и продлится две недели
«Мы ведём наш бизнес независимо»: CD Projekt RED отвергла домыслы насчёт продажи студии крупному издательству
Новое в Xbox Game Pass: MLB The Show 21, Destroy All Humans!, Second Extinction и Phogs!Новое в Xbox Game Pass: MLB The Show 21, Destroy All Humans!, Second Extinction и Phogs!
Cyberpunk 2077 помогла CD Projekt установить новые рекорды продаж и прибыли в 2020 годуCyberpunk 2077 помогла CD Projekt установить новые рекорды продаж и прибыли в 2020 году
После снятия Super Mario 3D All-Stars с производства на eBay начали выставлять сборник на продажу по заоблачным ценамПосле снятия Super Mario 3D All-Stars с производства на eBay начали выставлять сборник на продажу по заоблачным ценам
Последние новости
Подгружаем последние новости