Tencent купила контрольный пакет акций Stunlock Studios, известной по Bloodline Champions и Battlerite

Только вчера стало известно, что Tencent приобрела Sumo Group за $1,27 миллиарда, а уже сегодня появилась информация о новой сделке китайского гиганта. Корпорация купила контрольный пакет акций шведской Stunlock Studios.

Tencent купила контрольный пакет акций Stunlock Studios, известной по Bloodline Champions и Battlerite

V Rising, источник изображения: Steam

Упомянутая команда известна по Bloodline Champions и Battlerite. При выпуске последней на территории Поднебесной в 2016 году Stunlock сотрудничала именно с Tencent. В 2019-м корпорация приобрела миноритарный пакет акций студии, а сейчас решила расширить свою долю.

Генеральный директор Stunlock Studios Рикард Фрисегард (Rickard Friseg?rd) дал следующий комментарий по поводу сделки: «Для меня большая честь представлять крупнейшую игровую компанию в мире из маленького городка Шёвде в Швеции. Новые инвестиции Tencent свидетельствуют о большом доверии к нам, создателям качественных игр, ориентированных в первую очередь на геймплей. Это даст нам возможность реализовать наше грандиозное видение V Rising, нашей текущей разрабатываемой игры, и поможет в будущих начинаниях — расширит нашу студию в долгосрочной перспективе».

Tencent купила контрольный пакет акций Stunlock Studios, известной по Bloodline Champions и Battlerite

V Rising, источник изображения: Steam

Генеральный директор Tencent Games Global Мишель Лю (Michelle Liu) тоже высказалась о покупке: «Мы давно знаем Stunlock и сильно впечатлены её [творчеством]. Мы продолжаем сотрудничать с самыми талантливыми командами разработчиков в мире, чтобы предложить индустрии самые качественные игры».

Напомним: новый проект Stunlock Studios под названием V Rising представляет собой экшен с элементами ММО и выживания, где пользователи перевоплощаются в вампиров, строят собственную крепость и ищут себе питание.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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