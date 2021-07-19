Конференция разработчиков игр GDC 2022 пройдёт в традиционном оффлайн-формате

Сегодня стартует ежегодная конференция разработчиков игр GDC 2021, которая пройдёт в онлайн-формате. Тем не менее, организаторы мероприятия заявляют, что в следующем году конференция вернётся к привычной форме проведения. По словам организаторов, GDC 2022 пройдёт в Moscone Center в Сан-Франциско с 21 по 25 марта.

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Хотя GDC не является крупным публичным мероприятием, она долгое время была важным событием для игровой индустрии, поскольку профессионалы игровой отрасли со всего мира собирались в одном месте. Напомним, что на GDC 2019 был анонсирован облачный игровой сервис Google Stadia. В 2020 году GDC стала одним из первых крупномасштабных мероприятий, отложенных из-за пандемии коронавируса. Ожидалось, что в этом году GDC будет включать оффлайн-мероприятия, однако в итоге конференцию было решено провести полностью в онлайн-формате.

theverge.com

Напомним, что GDC 2021 будет проходить с 19 по 23 июля. Среди самых ожидаемых событий конференции стоит отметить техническую демонстрацию игрового движка Unreal Engine 5 от Epic Games.



