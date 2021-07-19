GTA III, источник изображения: VICE Как передаёт портал Gamepressure, из свободного доступа изъяли GTA: Liberty City — фанатский проект, который воссоздаёт третью часть франшизы на новом движке. Аналогичная судьба постигла Vice Cry с текстурами высокого разрешения и улучшенными моделями для Grand Theft Auto: Vice City, и GTA: Underground — модификацию, где объединяются карты GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, Bully и двух частей Manhunt. А ещё по требованию Take-Two Interactive удалили порты Grand Theft Auto: Liberty City Stories и Grand Theft Auto: Vice City Stories для ПК в виде модов для San Andreas.



Многие популярные моды для GTA III, Vice City и San Andreas удалили из-за жалобы Take-Two

В Сети появилось много сообщений о том, что популярные модификации для GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas стали недоступны. Их удалили из-за жалоб издательства Take-Two Interactive.

Многие популярные моды для GTA III, Vice City и San Andreas удалили из-за жалобы Take-Two

GTA III, источник изображения: VICE

Как передаёт портал Gamepressure, из свободного доступа изъяли GTA: Liberty City — фанатский проект, который воссоздаёт третью часть франшизы на новом движке. Аналогичная судьба постигла Vice Cry с текстурами высокого разрешения и улучшенными моделями для Grand Theft Auto: Vice City, и GTA: Underground — модификацию, где объединяются карты GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, Bully и двух частей Manhunt. А ещё по требованию Take-Two Interactive удалили порты Grand Theft Auto: Liberty City Stories и Grand Theft Auto: Vice City Stories для ПК в виде модов для San Andreas.

Многие популярные моды для GTA III, Vice City и San Andreas удалили из-за жалобы Take-Two

GTA: Vice City, источник изображения: Steam

По мнению фанатов, Take-Two Interactive разослала жалобы со ссылкой на изменение в правилах использования модов в играх Rockstar Games. До 2019 года в положении значилось, что фанатам разрешается создавать проекты, которые улучшают однопользовательский контент. А потом появилось уточнение, что это не касается важных для Take-Two франшиз, новых игр, историй, карт и миссий. Возможно, Rockstar разрабатывает ремастеры трёх упомянутых частей GTA и не хочет, чтобы проекты в плане наполнения конкурировали с модами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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