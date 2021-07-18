В Warframe до конца года появится кроссплей на всех платформах

Разработчики Warframe провели ежегодное шоу TennoCon в онлайн-формате, где рассказали о новом контенте для своей игры. Одним из важных нововведений этого года станет поддержка кроссплея между всеми платформами (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch). Ранее Digital Extremes называла эту идею чрезвычайно рискованной.

В Warframe до конца года появится кроссплей на всех платформах

Источник: Digital Extremes

С появлением кроссплея в Warframe будет добавлен и общий прогресс на разных платформах (игроки смогут переносить аккаунт на любую платформу). Система подбора будет формировать сессии из пользователей со всех устройств. Также Digital Extremes работает над портом Warframe для мобильных платформ, но пока команда не готова раскрыть подробности.

Следующим сюжетным дополнением к игре станет «Новая война» (The New War). Авторы называют этот DLC самым масштабным в истории проекта.

«Новая война» выйдет в 2021 году на всех платформах. Все последующие обновления будут одновременно выходить на консолях и PC.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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