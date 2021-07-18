На Android в раннем доступе вышла отрядная RPG XCOM Legends

Издатель 2K Games без предварительного анонса выпустил в раннем доступе на Android-устройствах новую игру во вселенной XCOM. Разработчиком проекта под названием XCOM Legends выступила молодая калифорнийская студия Iridium Starfish, связанная с Take-Two Interactive Software.

На Android в раннем доступе вышла отрядная RPG XCOM Legends

Источник: Iridium Starfish

XCOM Legends предложит тактические пошаговые бои и сюжетную кампанию, где предстоит управлять отрядом из пяти персонажей.

В игре появится PvP-режим, а в матчах можно будет освобождать и нанимать пленных бойцов. Игрокам будут попадаться и легендарные герои с уже развитыми навыками. Улучшать отряд также можно с помощью модификаций и нового оружия.

Впервые игру заметили в прошлом году на Reddit, когда один пользователь наткнулся на тестовую рекламу XCOM Legends на Facebook. Сейчас проект доступен в нескольких странах, о сроках полномасштабного релиза ничего не сообщается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Приключенческий боевик GhostWire: Tokyo задержится до начала 2022 годаПриключенческий боевик GhostWire: Tokyo задержится до начала 2022 года
Картридж с игрой Super Mario 64 продали за рекордные $1,56 миллионаКартридж с игрой Super Mario 64 продали за рекордные $1,56 миллиона
Грабб: Microsoft всё ещё планирует избавиться от Xbox Live GoldГрабб: Microsoft всё ещё планирует избавиться от Xbox Live Gold
Глава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и SГлава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и S
В конце месяца Minecraft Dungeons получит новое дополнение, бесплатный контент и полное изданиеВ конце месяца Minecraft Dungeons получит новое дополнение, бесплатный контент и полное издание
Блок рекламы


Похожие новости
Киберпанковый экшен Glitchpunk в стиле GTA II получил дату выхода в раннем доступе Steam — 11 августаКиберпанковый экшен Glitchpunk в стиле GTA II получил дату выхода в раннем доступе Steam — 11 августа
Новым чемпионом League of Legends стал Акшан — он появится во всех играх вселенной в рамках одного событияНовым чемпионом League of Legends стал Акшан — он появится во всех играх вселенной в рамках одного события
Хакеры заблокировали Apex Legends некоторым игрокам с требованием «спасти Titanfall»Хакеры заблокировали Apex Legends некоторым игрокам с требованием «спасти Titanfall»
Арена на 20 человек и возврат во времени — в раннем доступе Steam вышел сетевой шутер TinShiftАрена на 20 человек и возврат во времени — в раннем доступе Steam вышел сетевой шутер TinShift
Видео: боевые титаны и новая легенда в свежей короткометражке Apex Legends
В Mass Effect Legendary Edition появится фоторежим — он будет доступен через меню паузыВ Mass Effect Legendary Edition появится фоторежим — он будет доступен через меню паузы
Выглядит словно родная: для Valheim вышла бета-версия VR-модификации VHVRВыглядит словно родная: для Valheim вышла бета-версия VR-модификации VHVR
Вышла первая демоверсия Metroid Prime 2D, которую фанаты разрабатывают уже 17 летВышла первая демоверсия Metroid Prime 2D, которую фанаты разрабатывают уже 17 лет
Продажи Dead Cells превысили 5 млн копий, а на iOS и Android скоро выйдет DLC The Bad SeedПродажи Dead Cells превысили 5 млн копий, а на iOS и Android скоро выйдет DLC The Bad Seed
Игровая платформа Roblox вышла на биржу с оценкой в $41,9 миллиардаИгровая платформа Roblox вышла на биржу с оценкой в $41,9 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости