На Android в раннем доступе вышла отрядная RPG XCOM Legends

Издатель 2K Games без предварительного анонса выпустил в раннем доступе на Android-устройствах новую игру во вселенной XCOM. Разработчиком проекта под названием XCOM Legends выступила молодая калифорнийская студия Iridium Starfish, связанная с Take-Two Interactive Software.

Источник: Iridium Starfish

XCOM Legends предложит тактические пошаговые бои и сюжетную кампанию, где предстоит управлять отрядом из пяти персонажей.

В игре появится PvP-режим, а в матчах можно будет освобождать и нанимать пленных бойцов. Игрокам будут попадаться и легендарные герои с уже развитыми навыками. Улучшать отряд также можно с помощью модификаций и нового оружия.

Впервые игру заметили в прошлом году на Reddit, когда один пользователь наткнулся на тестовую рекламу XCOM Legends на Facebook. Сейчас проект доступен в нескольких странах, о сроках полномасштабного релиза ничего не сообщается.



