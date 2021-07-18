Игрок в War Thunder опубликовал секретные документы, чтобы доказать неправдоподобность танка

Одному игроку из Великобритании не понравилась проработка танка «Челленджер 2» (Challenger 2) в War Thunder. Поэтому он захотел, чтобы разработчики из Gaijin Entertainment изменили характеристики боевой машины в своем симуляторе. Чтобы доказать свою точку зрения, он, по сообщению PC Gamer, выложил на форуме игры секретные военные документы.

Игрок в War Thunder опубликовал секретные документы, чтобы доказать неправдоподобность танка

Источник здесь и далее: Gaijin Entertainment

Пользователь _Fear_Naught_ сообщил, что он служил в армии Великобритании и был командиром «Челленджера 2». Автор поста добавил, что нёс службу в военном лагере Тидуорт, где действительно базируется Королевский танковый полк. В своём сообщении он заявил, что считает игровой танк незаслуженно слабым в защите от вражеских попаданий.

Выложенные автором документы были отредактированы, часть их была закрашена, а на листах значилась надпись о том, то эти файлы официально рассекречены. Gaijin Entertainment обратилась напрямую в Министерство обороны Великобритании. Там разработчикам сообщили, что на документах ещё стоит гриф секретности, а подобные публикации запрещены законом. Нарушители могут получить до 14 лет тюремного заключения.

Игрок в War Thunder опубликовал секретные документы, чтобы доказать неправдоподобность танка

Также Gaijin Entertainment отметила, что это не первый случай, когда игроки предоставляют им секретные документы, поэтому разработчики знают, как действовать в таких ситуациях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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