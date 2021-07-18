Игрок в War Thunder опубликовал секретные документы, чтобы доказать неправдоподобность танка

Одному игроку из Великобритании не понравилась проработка танка «Челленджер 2» (Challenger 2) в War Thunder. Поэтому он захотел, чтобы разработчики из Gaijin Entertainment изменили характеристики боевой машины в своем симуляторе. Чтобы доказать свою точку зрения, он, по сообщению PC Gamer, выложил на форуме игры секретные военные документы.

Источник здесь и далее: Gaijin Entertainment

Пользователь _Fear_Naught_ сообщил, что он служил в армии Великобритании и был командиром «Челленджера 2». Автор поста добавил, что нёс службу в военном лагере Тидуорт, где действительно базируется Королевский танковый полк. В своём сообщении он заявил, что считает игровой танк незаслуженно слабым в защите от вражеских попаданий.

Выложенные автором документы были отредактированы, часть их была закрашена, а на листах значилась надпись о том, то эти файлы официально рассекречены. Gaijin Entertainment обратилась напрямую в Министерство обороны Великобритании. Там разработчикам сообщили, что на документах ещё стоит гриф секретности, а подобные публикации запрещены законом. Нарушители могут получить до 14 лет тюремного заключения.

Также Gaijin Entertainment отметила, что это не первый случай, когда игроки предоставляют им секретные документы, поэтому разработчики знают, как действовать в таких ситуациях.



