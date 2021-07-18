NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution сравнили в играх — пока всё не так однозначно

Одной из игр, в которую была добавлена поддержка технологии интеллектуального масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), стал шутер Necromunda: Hired Gun. Хотя игра вышла совсем недавно, она поддерживает не только FSR, но и технологию NVIDIA DLSS, выполняющую ту же функцию. YouTube-канал Back4BuckPC Gamer проверил, как обе технологии справляются с масштабированием картинки до разрешения 4K.

Важно отметить, что NVIDIA DLSS при настройках «Качество» масштабировала картинку с исходного разрешения 1440p. Технология AMD FSR при настройках «Максимальное качество» использовала исходное разрешение 1662p. Масштабирование изображения проводилось до разрешения 4K при максимальных настройках качества в самой игре. Чем выше качество, тем меньше пикселей, формирующих изображение, необходимо реконструировать алгоритмам интеллектуального масштабирования.

По мнению Bang4BuckPC, технология FSR в сравнении с DLSS отлично справляется со своей задачей по масштабированию картинки почти до идентичного DLSS качества и при этом обеспечивает более высокую производительность в динамике, чем конкурент.

Совсем другая картина вырисовывается при сравнении технологий в игре Marvel’s Avengers, которая также поддерживает и DLSS, и FSR. Скриншоты игры в разрешениях 1080p и 1440p, предоставленные пользователем @KanaSaber, показывают, что у FRS наблюдаются проблемы с реконструкцией вант моста, в то время как DLSS добавляет им даже больше чёткости, чем родное разрешение 1080p.

Источник изображений здесь и ниже: @KanaSaber

Примечательно, что для сравнения @KanaSaber использовал настройки FSR Quality («Качество»), а не Ultra Quality («Максимальное качество»), как при более раннем сравнении.

Такая же ситуация не в пользу FSR наблюдается при масштабировании картинки до разрешения 4K при использовании DLSS и FSR в режиме «Качество». FSR масштабирует картинку с разрешения 1440p, и по сравнению с родным разрешением 4K делает эту работу неплохо.

Однако в данном случае DLSS чётче прорисовывает волосы героини — даже лучше, чем при родном разрешении.



