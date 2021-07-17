Minecraft получила дополнение с миньонами из мультфильма «Гадкий я»

Студия Mojang и компания Microsoft представили новое дополнение к Minecraft, которое добавило в игру персонажей популярной серии мультфильмов «Гадкий я». Не обошлось и без армии жёлтых миньонов.

Источник: Mojang Studios

В дополнении игроки получили новую карту «Город», наполненную разными заданиями и активностями. Из персонажей доступны молодой Грю, Люси, Марго, Эдит и Агнес. Также в DLC появилась «Злобная шестёрка», команда преступников-боссов, которых нужно будет обезвредить. Миньонов же можно укрощать и переманивать к себе, после чего они будут постоянно следовать за героем.

Minions x Minecraft уже доступно в Minecraft Marketplace на PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и мобильных устройствах под управлением Android и iOS . Релиз дополнения был приурочен к выходу нового мультфильма «Миньоны: Грювитация», но премьеру ленты перенесли на июнь 2022 года.



