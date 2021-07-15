Глава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и S

Microsoft не стала кардинально менять контроллер для Xbox Series X и Series S по сравнению с геймпадом для Xbox One, внеся лишь незначительные изменения в дизайн и внутреннее устройство. Sony же решила полностью переработать контроллер для PlayStation 5, создав DualSense с тактильной обратной связью и адаптивными тригерами. Выступая в рамках конференции Kinda Funny Gamecast, глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) похвалил DualSense и заявил о желании обновить геймпад для Xbox.

videogameschronicle.com

Спенсер заявил, что игровое подразделение Microsoft , вероятно, не будет выпускать в ближайшем будущем какие-либо масштабные индивидуальные аксессуары, такие как гарнитуры VR. Однако он добавил, что скорый запуск существенно обновлённого контроллера вполне вероятен. Глава Xbox сказал, что при создании нового контроллера его команда рассмотрит DualSense и, вероятно, внедрит некоторые его возможности в свой продукт. Ранее в этом году Microsoft запускала опрос клиентов, целью которого было узнать у владельцев Xbox Series X и Series S, хотят ли они увидеть какие-либо функции DualSense в новом контроллере.

videogameschronicle.com

Помимо прочего, Спенсер рассказал о том, что Xbox не планирует развиваться в сфере VR, поскольку это не её ниша. Он заявил, что VR является относительно нишевым и «изолирующим» форматом, который не соответствует видению компанией игр как коллективного времяпровождения.



