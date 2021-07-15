В следующем году рынок дорогих игровых компонентов заметно вырастет

В этом году и прошлом рынок игровых компонентов подвергся ряду серьёзных испытаний. Сперва пандемия с требованиями изоляции потребителей подняла спрос на игровые решения, затем кризис с поставками компонентов наложился на очередной криптовалютный бум. Эксперты считают, что всё это не помешает сегменту дорогих игровых решений расти на 20,38 % в год до 2024 года включительно.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Рост цен на видеокарты, вызванный дефицитом и «криптовалютной лихорадкой», как отмечают авторы исследования Jon Peddie Research, лишил некоторую часть любителей игр обновлять свои платформы. Финансовое здоровье игрового сегмента в ближайшие годы будет сильно зависеть от притока достаточного количества потребителей в массовом ценовом сегменте. Впрочем, уже в следующем году ёмкость рынка в верхнем ценовом сегменте увеличится в денежном выражении почти на 30 % за счёт отложенного спроса, как считают эксперты.

По словам аналитиков, видеокарты верхнего ценового диапазона способны длительное время сохранять свою рыночную стоимость, их можно продавать в среднем ценовом диапазоне годы спустя после выхода на рынок. Перебои с поставками в этом году научили производителей держать достаточный запас компонентов, а не работать «с колёс» ради уменьшения издержек. Всё это позволит стабилизировать ситуацию с поставками игровых решений, а в случае с нормализацией цен на рынок вернутся те, кто откладывал покупку из-за их спекулятивного завышения.



