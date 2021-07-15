Фанаты показали ремейки Return to Castle Wolfenstein и Half-Life на Unreal Engine 4

Разработчики-любители опубликовали на YouTube ряд роликов, демонстрирующих ремейки Return to Castle Wolfenstein и Half-Life на Unreal Engine 4.

Фанаты показали ремейки Return to Castle Wolfenstein и Half-Life на Unreal Engine 4

Источник: Activision

На канале Chris появилось несколько новых видео, где показан прогресс разработки ремейка Return to Castle Wolfenstein. Оригинальная игра вышла в 2002 году, поэтому разница в графике заметна невооружённым взглядом. В роликах можно увидеть первый уровень, где Би Джей Бласковицу требуется сбежать из тюрьмы.

Автор уже поработал над главным меню и полностью выстроил геометрию уровня. Теперь его ждут процессы наполнения карты врагами, расстановки звуков и доработки миссии.

На другом канале Oscar Barrovecchio 3D был опубликован ролик со сценой из миссии On a Rail из оригинальной Half-Life. Этот ремейк намного скромнее и ограничивается пока всего одним помещением.

Вероятнее всего, разработчики не будут выпускать полноценные игры, а выложат лишь демонстрации ремейков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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