Киберпанковый экшен Glitchpunk в стиле GTA II получил дату выхода в раннем доступе Steam — 11 августа

Издательство Daedalic Entertainment и студия-разработчик Dark Lord на сайте сервиса цифровой дистрибуции Steam анонсировали дату выхода своего киберпанкового экшена Glitchpunk в ранний доступ.

Киберпанковый экшен Glitchpunk в стиле GTA II получил дату выхода в раннем доступе Steam — 11 августа

Источник изображения: YouTube

Напомним, Glitchpunk была представлена в конце января, и до недавнего времени запуск предрелизной версии ожидался в первой половине текущего года. Однако в обозначенные сроки команда не уложилась.

Как стало известно, Glitchpunk выйдет 11 августа текущего года в раннем доступе Steam. Несмотря на близость премьеры (меньше месяца), сбор предварительных заказов пока не начался.

Сообщается, что в день старта раннего доступа Glitchpunk сможет предложить пользователям два города — Техас и Новая Балтия. Ещё столько же (Москва и Нео Токио) добавят в игру по ходу разработки.

Продержать Glitchpunk в предрелизном состоянии собираются от шести до восьми месяцев. Подробности запланированных для игры обновлений будут опубликованы вскоре после запуска.

Киберпанковый экшен Glitchpunk в стиле GTA II получил дату выхода в раннем доступе Steam — 11 августа

Источник изображения: Steam

Игрокам в Glitchpunk достанется роль робота, который в результате неисправности способен не подчиняться заложенным в него программам. В задачу героя входит уничтожение тиранов, стоящих во главе здешних государств.

Разработчики обещают в Glitchpunk «отдушину для всех любителей динамичного сюжета, взрывов, стрельбы и киберпанка», «огромный арсенал», разнообразный транспорт и несколько концовок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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