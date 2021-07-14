Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля

Издательство MicroProse Software уточнило дату выхода HighFleet — экшен-стратегии о воздушных боях от Константина Кошутина, автора Hammerfight. Релиз состоится 27 июля в Steam и Humble Store.

Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля

Источник изображений: MicroProse Software

В HighFleet игрок возглавит оперативную группу Саяди (Sayadi Task Force) и попытается вернуть контроль над бунтующим королевством Джерат (Kingdom of Gerat). В задачи входит «внимательное исследование» территории, «грамотное управление ресурсами», «осторожная дипломатия» и «создание флота, способного безгранично властвовать в небе». Путешествие может принять неожиданный оборот: «заброшенные земли скрывают загадочные пророчества давно забытого прошлого».

В центре геймплея — «уникальный вид сражений, в которых гигантские корабли с оружием устраивают дуэли над пустыней». По словам автора, бои отнюдь не будут однокнопочными: для победы нужно «умело занимать позиции» и «использовать уязвимости врагов». Помимо этого, придётся следить за состоянием корабля, экипажа, количеством топлива и других ресурсов, а также вести переговоры с разными фракциями. С помощью внутриигрового редактора кораблей пользователи смогут построить идеальный флот, соответствующий их стилю ведения боя.

Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля

«Визуальная эстетика дизельпанка, захватывающие звуки и музыка и таинственность создают незабываемую, по-настоящему уникальную атмосферу. Вам не захочется покидать этот мир, пока вы не найдёте все секреты и не узнаете свою судьбу».

В предварительном обзоре для PC Gamer Фрейзер Браун (Fraser Brown) отметил, что HighFleet не похожа ни на одну знакомую ему игру. Внешнее сходство с FTL: Faster Than Light обманчиво: по замечанию журналиста, проект Кошутина устроен намного сложнее и соединяет в себе удивительно большое количество геймплейных систем. Ту же особенность выделил в своём превью для Rock Paper Shotgun Нэйт Кроули (Nate Crowley): HighFleet — это одновременно «симулятор управления флотом, RPG, “песочница” про сражения кораблей и игра о выживании», при этом время от времени она превращается в «карточную игру о политических речах» и «симулятор радиошпионажа».

HighFleet

Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля

В рекомендованных системных требованиях указан ПК с четырёхъядерным процессором (например, Intel i3-8100 или AMD Ryzen 3 1200), видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 и 8 Гбайт ОЗУ. Игра выйдет только на английском языке.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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