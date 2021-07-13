Google вдвое уменьшит комиссию для разработчиков игр для Stadia. Правда, не для всех

Google пытается привлечь больше разработчиков на свою облачную игровую платформу Stadia. Компания объявила, что с 1 октября текущего года и до конца 2023 года комиссия для разработчиков, зарабатывающих на платформе менее $3 миллионов в год, составит 15 % вместо привычных 30 %.

theverge.com

Эта новость появилась на фоне того, что распределение доходов между разработчиками и владельцами платформ в последнее время стало предметом пристального внимания антимонопольных органов. Стоит отметить, что изменение в Stadia является не первой подобной инициативой поискового гиганта. В марте Google сократила до 15 % комиссию в фирменном магазине приложений Play Маркет на первый миллион долларов, зарабатываемый разработчиками за год.

theverge.com

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года о введении подобных льгот сообщила и Apple . Компания заявила, что право на сокращении комиссии в App Store до 15 процентов получат все разработчики, которые зарабатывают на платформе не более $1 миллиона в год.



