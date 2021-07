Приключенческий боевик GhostWire: Tokyo задержится до начала 2022 года

Издательство Bethesda Softworks и студия-разработчик Tango Gameworks в официальном микроблоге своего приключенческого боевика GhostWire: Tokyo объявили о вынужденном переносе релиза игры.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Напомним, GhostWire: Tokyo была представлена в рамках тогда ещё не цифровой выставки E3 2019. Премьера же проекта до недавнего времени ожидалась на протяжении текущего года.

Как стало известно, отныне выход GhostWire: Tokyo запланирован на начало 2022 года. Отсрочка позволит команде в полной мере воплотить своё видение и сберечь здоровье сотрудников.

An update on Ghostwire: Tokyo from @TangoGameworks: pic.twitter.com/hK3TF23A8o

— Ghostwire: Tokyo (@playGhostwire) July 13, 2021