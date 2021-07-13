Приключенческий боевик GhostWire: Tokyo задержится до начала 2022 года

Издательство Bethesda Softworks и студия-разработчик Tango Gameworks в официальном микроблоге своего приключенческого боевика GhostWire: Tokyo объявили о вынужденном переносе релиза игры.

Приключенческий боевик GhostWire: Tokyo задержится до начала 2022 года

Источник изображения: Bethesda Softworks

Напомним, GhostWire: Tokyo была представлена в рамках тогда ещё не цифровой выставки E3 2019. Премьера же проекта до недавнего времени ожидалась на протяжении текущего года.

Как стало известно, отныне выход GhostWire: Tokyo запланирован на начало 2022 года. Отсрочка позволит команде в полной мере воплотить своё видение и сберечь здоровье сотрудников.

An update on Ghostwire: Tokyo from @TangoGameworks: pic.twitter.com/hK3TF23A8o

— Ghostwire: Tokyo (@playGhostwire) July 13, 2021

События GhostWire: Tokyo разворачиваются во внезапно опустевшем Токио. Пользователю предстоит раскрыть причины случившегося и изгнать «странное, новое зло» с помощью своих «загадочных спектральных способностей».

Выход GhostWire: Tokyo ожидается на PC и PlayStation 5. Проект является временным консольным эксклюзивом Sony: другими словами, через какой-то период после изначального релиза игра появится и на иных платформах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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