Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза

Портал GTPlanet обратил внимание, что на официальном сайте PlayStation появилось недвусмысленное указание на то, что гоночный симулятор Gran Turismo 7 в преддверии релиза ждёт бета-тестирование.

Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза

Источник изображений: PlayStation

На данном этапе получить «доступ» к грядущим испытаниям можно только за просмотр 10 секунд анонсирующего трейлера Gran Turismo 7 в разделе Experience PlayStation — приложения, запущенного в 2017 году для вовлечения фанатов в «живые» шоу.

Перейдя на страницу Experience PlayStation (именно итальянской кампании), необходимо авторизоваться и, нажав Start Quest, в списке выбрать Gran Turismo 7. За выполнение задания пользователь получит шаблон кода (нерабочий) для «беты».

Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза

По всей видимости, Sony Interactive Entertainment пока лишь тестирует функцию распределения доступа к будущему бета-тестированию Gran Turismo 7. Судя по предупреждению на странице промоакции, испытания пройдут лишь на PS5.

Релиз Gran Turismo 7 ожидается в 2022 году на PS4 и PS5. По слухам, выпустить игру на консолях обоих поколений решили лишь недавно — изначально проект якобы предназначался лишь для более продвинутой приставки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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