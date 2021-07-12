Британские чарты: новая Ratchet & Clank вернулась в лидеры благодаря поставке в регион дополнительной партии PS5

Портал Games Industry поделился информацией о продажах розничных изданий игр на территории Великобритании с 4 по 10 июля 2021 года. Отчётный период отметился возвращением в лидеры июньского хита.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Речь идёт о приключенческом экшен-платформере Ratchet & Clank: Rift Apart. Новейшее творение Insomniac Games возглавило еженедельный рейтинг в третий раз, начиная с июньского релиза.

Очередной всплеск популярности Ratchet & Clank: Rift Apart (187-процентный рост темпа продаж) обеспечила недавняя поставка в регион дополнительной партии PlayStation 5, с которой игра в некоторых случаях шла в комплекте.

Источник изображения: Capcom

Что касается новых релизов, то лучшим дебютантом отчётного периода стала Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Будучи ответвлением от основной серии, игра и близко не подобралась к показателям вышедшей в марте Monster Hunter Rise.

Впрочем, свою непосредственную предшественницу Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin опередила более чем вдвое: в отличие от сиквела для PC и Nintendo Switch, первая часть в своё время выходила только на Nintendo 3DS.

Источник изображения: Oddworld

Ещё одним дебютантом британского розничного чарта стала Oddworld: Soulstorm, стартовавшая с 10-й строчки. Сама игра вышла в апреле, однако релиз физического издания состоялся лишь на прошлой неделе.

Топ-10 британского розничного чарта с 4 по 10 июля выглядит следующим образом (в скобках указан результат на прошлой неделе):

Ratchet & Clank: Rift Apart (6); FIFA 21 (2); Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (новинка); Mario Golf: Super Rush (1); Mario Kart 8 Deluxe (3); Animal Crossing: New Horizons (4); Minecraft (5); Assassin\'s Creed Valhalla (17); Grand Theft Auto V (7); Oddworld: Soulstorm (новинка).



