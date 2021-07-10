Китайский регулятор заблокировал сделку Tencent по объединению игровых стриминговых платформ Huya и DouYu

Как и ожидалось, Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) Китая официально объявило о блокировке сделки Tencent по объединению крупнейших в стране стриминговых платформ Huya и DouYu, ориентированных на игровую тематику. По мнению регулятора, слияние двух сервисов нарушает действующее антимонопольное законодательство. В SAMR отметили, что платформы Huya и DouYu суммарно занимают более 70 % рынка потокового вещания видеоигр в Китае, и их слияние усилит доминирование Tencent в этом сегменте.

Изображение: Tingshu Wang / Reuters

Напомним, Tencent является крупнейшим акционером Huya с долей 36,9 %, а также владеет более чем третью DouYu. Общая рыночная стоимость двух онлайн-сервисов составляет $5,3 млрд. Huya и DouYu пользуются наибольшей популярностью среди жителей Поднебесной как платформы, которые позволяют смотреть киберспортивные турниры и следить за успехами профессиональных геймеров. Tencent впервые объявила о намерении объединить сервисы в прошлом году, обосновав такой шаг оптимизацией долей в компаниях.

Комментируя запрет SAMR, компания Tencent заявила, что «полностью подчинится решению и будет соблюдать все нормативные требования, действовать в соответствии с законами и нормативными актами, а также выполнять свои социальные обязательства». В DouYu выразили готовность «полностью соблюдать решение регулятора и следовать нормативным требованиям, чтобы работать в соответствии с законами и нормативными актами». Представители Huya пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.



