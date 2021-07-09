Разработчики Baldur’s Gate 3 поделились подробностями пятого крупного патча — он выйдет 13 июля

Как и было обещано, в рамках третьей по счёту трансляции Panel From Hell независимая студия Larian поделилась подробностями следующего крупного патча для своей ролевой игры Baldur’s Gate 3.

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Вопреки озвученной ранее разработчиками информации, пятый патч для Baldur’s Gate 3 не выйдет до конца текущей недели. Релиз должен быть состояться 8 июля, в один день с третьим выпуском Panel From Hell, но команда не успела.

Пятое крупное обновление Baldur’s Gate 3 станет доступно 13 июля текущего года. Сохранения из предыдущих сборок с грядущей совместимы не будут: игру придётся начинать заново.

По словам основателя и руководителя Larian Studios Свена Винке (Swen Vincke), пятый патч добавит больше функций, нежели контента — его с собой принесёт шестое крупное обновление, которое уже находится в работе.

В частности, с выходом новой сборки в Baldur’s Gate 3 появится возможность накладывать на проверку навыков (броски кубика) заклинания и бонусы для увеличения шанса на успех.

Кроме того, с обновлением в Baldur’s Gate 3 добавят награды за отыгрыш роли в соответствии с происхождением персонажа, необходимость использовать припасы для полноценного отдыха и мини-лагеря (в тех локациях, где их разбивает отряд).

Разработчики также улучшили искусственный интеллект врагов и анимации сотворения заклинаний, интегрировали опцию нелетальных атак, слегка расширили сюжетную линию Шэдоухарт и добавили комментарии персонажей на команды игрока.

Полный список изменений в патче №5 разработчики пока не опубликовали, но рассказали об основных нововведениях (с иллюстративным материалом) в прикреплённом выше ролике.

Baldur’s Gate 3 находится в раннем доступе на PC (Steam, GOG) и в Google Stadia с октября 2020 года. С тех пор игру заметно улучшили, однако до конца 2021-го полноценный релиз ждать точно не стоит.



