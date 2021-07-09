Бумеранговый экшен Boomerang X поступил в продажу и обзавёлся релизным трейлером

Издательство Devolver Digital в своём официальном микроблоге сообщило о поступлении в продажу бумерангового экшена Boomerang X за авторством студии DANG!. К релизу приурочили соответствующий трейлер.

Бумеранговый экшен Boomerang X поступил в продажу и обзавёлся релизным трейлером

Источник изображения: Steam

Как стало известно, Boomerang X уже доступна для покупки на PC (Steam, GOG) и Nintendo Switch. 

Не успела Boomerang X поступить в продажу, как начала получать отзывы: на агрегаторах Metacritic и OpenCritic творение DANG! заработало себе 81 % (шесть рецензий) и 82 % (тоже шесть) соответственно.

Что касается релизного трейлера, то он длится чуть больше минуты и демонстрирует нарезку игрового процесса: разработчики показали несколько локаций, разные виды врагов и геймплейных ситуаций.

Напомним, Boomerang X предложит с помощью острого как бритва бумеранга и акробатических способностей главного героя остановить древнее зло, скрывающееся глубоко под землёй.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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