Новым чемпионом League of Legends стал Акшан — он появится во всех играх вселенной в рамках одного события

Американская студия Riot Games представила очередного (уже 156-го по счёту) чемпиона своей многопользовательской ролевой стратегии League of Legends — своенравного Стража по имени Акшан.

Новым чемпионом League of Legends стал Акшан — он появится во всех играх вселенной в рамках одного события

Источник изображений: League of Legends

Акшан был уличным сорванцом, которому однажды аукнулось его небезразличие к несправедливости: мальчика избили и оставили умирать. Однако добрая женщина Шадия спасла будущего чемпиона и стала его наставницей.

Шадия тренировала Акшана как Стража света, учила направлять его энергию в нужное русло, собирала с ним древнее оружие Стражей. Однако однажды Шадию убили, и, взяв в руки спасшее его когда-то оружие, Акшан встал на путь мести.

Акшан выполняет роль стрелка средней линии и убийцы. Благодаря умению «Опасная игра» герой может не только маскироваться и видеть следы противника, но также получать бонусное золото и воскрешать убитых вражескими чемпионами союзников.

Вооружен Страж бумерангом (наносит физический урон и раскрывает неприятелей) и зацепным пистолетом (позволяет облететь элемент ландшафта). Более подробно об умениях Акшана разработчики рассказали на сайте игры.

Новым чемпионом League of Legends стал Акшан — он появится во всех играх вселенной в рамках одного события

Сообщается, что Акшан станет первым чемпионом, который выйдет во всех играх вселенной League of Legends в рамках одного глобального события — оно называется «Стражи света».

Дебютирует Акшан в Legends of Runeterra уже 14 июля текущего года, а в течение двух следующих недель также появится в Teamfight Tactics (21 июля), League of Legends (22 июля) и League of Legends: Wild Rift (27 июля).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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