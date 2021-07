Новым чемпионом League of Legends стал Акшан — он появится во всех играх вселенной в рамках одного события

Американская студия Riot Games представила очередного (уже 156-го по счёту) чемпиона своей многопользовательской ролевой стратегии League of Legends — своенравного Стража по имени Акшан.

Источник изображений: League of Legends

Акшан был уличным сорванцом, которому однажды аукнулось его небезразличие к несправедливости: мальчика избили и оставили умирать. Однако добрая женщина Шадия спасла будущего чемпиона и стала его наставницей.

Шадия тренировала Акшана как Стража света, учила направлять его энергию в нужное русло, собирала с ним древнее оружие Стражей. Однако однажды Шадию убили, и, взяв в руки спасшее его когда-то оружие, Акшан встал на путь мести.

Акшан выполняет роль стрелка средней линии и убийцы. Благодаря умению «Опасная игра» герой может не только маскироваться и видеть следы противника, но также получать бонусное золото и воскрешать убитых вражескими чемпионами союзников.

Вооружен Страж бумерангом (наносит физический урон и раскрывает неприятелей) и зацепным пистолетом (позволяет облететь элемент ландшафта). Более подробно об умениях Акшана разработчики рассказали на сайте игры.

Сообщается, что Акшан станет первым чемпионом, который выйдет во всех играх вселенной League of Legends в рамках одного глобального события — оно называется «Стражи света».

Дебютирует Акшан в Legends of Runeterra уже 14 июля текущего года, а в течение двух следующих недель также появится в Teamfight Tactics (21 июля), League of Legends (22 июля) и League of Legends: Wild Rift (27 июля).