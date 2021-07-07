Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos

Издательство Nacon и студия ACE Team (серия Rock of Ages) в рамках трансляции Nacon Connect представили Clash: Artifacts of Chaos — ответвление серии рукопашных экшенов Zeno Clash от тех же разработчиков.

Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos

Источник изображений: Nacon

События Clash: Artifacts of Chaos развернутся в знакомом по предыдущим играм франшизы фантастическом мире Зенозойк. Пользователям достанется роль могучего воина-отшельника Псевдо, которого мучают воспоминания.

По сюжету герой встречает «крошечного сироту», чьи невероятные целительные способности привлекли внимание ужасной хозяйки артефактов Гемини, и решает встать на его защиту.

Пользователям предстоит искать артефакты для игры в кости (она определяет правила боя) и участвовать в рукопашных сражениях: захватывать и оглушать врагов, блокировать удары и уклоняться от них.

В Clash: Artifacts of Chaos будет мультиплеер с командным режимом на четырёх человек и битвами на арене. Сетевая составляющая оформлена в виде чересчур ярких сновидений Псевдо.

Скриншоты Clash: Artifacts of Chaos

Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos
Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos
Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos
Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos
Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos
Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos
Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos
Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos

Помимо прочего, разработчики Clash: Artifacts of Chaos обещают «необычных персонажей», «захватывающие дух пейзажи» и «древние тайны», которые нужно будет открыть.

Релиз Clash: Artifacts of Chaos ожидается в 2022 году на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Страница игры уже появилась в сервисе Valve.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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