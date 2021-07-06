Видео: фирменная анимация и боевая система в новых роликах Tales of Arise

Издательство Bandai Namco Entertainment представило вступительный ролик своей японской ролевой игры Tales of Arise, а на YouTube-канале PlayStation Japan дебютировал новый геймплейный отрывок проекта.

Видео: фирменная анимация и боевая система в новых роликах Tales of Arise

Источник изображения: YouTube

Обнародованное Bandai Namco Entertainment видео было создано усилиями студии Ufotable, традиционно работающей с японским издательством над играми серии, начиная с Tales of Xillia образца 2011 года.

На фоне в анимированном ролике играет композиция Hibana в исполнении японской рок-группы Kankaku Piero. В западной версии Tales of Arise будет доступен английский вариант песни.

Tales of Arise расскажет о событиях на двух соседствующих, но не равных по статусу планетах. Два главных героя, рождённых в разных мирах, стремятся изменить судьбу и создать новое будущее для себя и своего народа.

Релиз Tales of Arise ожидается 10 сентября текущего года на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. На территории Японии премьера игры состоится 9 сентября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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