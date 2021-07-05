Разработчики серии Metro трудятся над игрой по новой интеллектуальной собственности

На сайте студии 4A Games значительно расширился перечень вакансий. В описаниях некоторых из них упоминается игра по новой интеллектуальной собственности.

Разработчики серии Metro трудятся над игрой по новой интеллектуальной собственности

Источник изображения: Rock Paper Shotgun

Официально компания ничего не рассказывала о создании ещё одного проекта. Летом прошлого года 4A Games вошла в состав шведского холдинга Embracer Group, где будет трудиться в партнёрстве с Saber Interactive. Тогда разработчики пообещали развивать серию Metro и снабдить её многопользовательским режимом. По словам исполнительного продюсера 4A Games Джона Блоха (Jon Bloch), мультиплеер не будет создаваться в качестве шаблонной добавки.

Источник изображения: 4A Games

Источник изображения: 4A Games

А вот о проекте по новой интеллектуальной собственности в заявлениях студии не упоминалось. Свидетельства его разработки присутствуют на страницах вакансий ведущего гейм-дизайнера систем, старшего гейм-дизайнера и технического дизайнера. Подробности игры отсутствуют, а в описаниях указаны общие требования к специалистам. Но если судить по должностям, разработка проекта пока на очень ранней стадии. 4A Games требуются профессионалы, которые будут закладывать костяк грядущего релиза.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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