Фанат показал ремейк первой Resident Evil в стиле Resident Evil 7 и Village

Инди-разработчик MoonGlint показал первые кадры своего ремейка оригинальной Resident Evil 1998 года на Unreal Engine 4. Он представил первую часть знаменитой франшизы в стиле Resident Evil 7 и Village, где используется только камера от первого лица.

Фанат показал ремейк первой Resident Evil в стиле Resident Evil 7 и Village

Источник: Capcom

В ролике демонстрируется геймплей за Криса Редфилда, одного из главных героев франшизы. Можно увидеть, что автор оставил оригинальную систему перехода из одного помещения в другое с помощью затемнения при открытии двери. Сам геймплей напоминает последние игры серии, где игроку приходится отстреливаться от зомби в тесных коридорах.

В ролике показано всего несколько помещений, поэтому неизвестно, планирует ли MoonGlint делать полноценный ремейк или остановится на небольшом демо. Однако в Twitter разработчика есть скриншоты из других комнат особняка Спенсера, которые не были показаны в видео.

Источник: Twitter

Capcom официально выпустила обновлённую версию оригинальной игры в 2014 году под названием Resident Evil HD Remaster.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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