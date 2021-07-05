Фанат показал ремейк первой Resident Evil в стиле Resident Evil 7 и Village

Инди-разработчик MoonGlint показал первые кадры своего ремейка оригинальной Resident Evil 1998 года на Unreal Engine 4. Он представил первую часть знаменитой франшизы в стиле Resident Evil 7 и Village, где используется только камера от первого лица.

Источник: Capcom

В ролике демонстрируется геймплей за Криса Редфилда, одного из главных героев франшизы. Можно увидеть, что автор оставил оригинальную систему перехода из одного помещения в другое с помощью затемнения при открытии двери. Сам геймплей напоминает последние игры серии, где игроку приходится отстреливаться от зомби в тесных коридорах.

В ролике показано всего несколько помещений, поэтому неизвестно, планирует ли MoonGlint делать полноценный ремейк или остановится на небольшом демо. Однако в Twitter разработчика есть скриншоты из других комнат особняка Спенсера, которые не были показаны в видео.

Capcom официально выпустила обновлённую версию оригинальной игры в 2014 году под названием Resident Evil HD Remaster.



