Хакеры заблокировали Apex Legends некоторым игрокам с требованием «спасти Titanfall»

Необычной хакерской атаке подверглись игроки, запустившие 4 июля королевскую битву Apex Legends. Они стали получать сообщения с требованием «спасти Titanfall», первую игру из этой вселенной за авторством Respawn Entertainment.

Хакеры заблокировали Apex Legends некоторым игрокам с требованием «спасти Titanfall»

Источник: Respawn Entertainment

У части игроков в главном меню появился новый режим «Savetitanfall», который полностью блокирует дальнейшую возможность играть. Другие геймеры же просто после матча получили «важное сообщение» с просьбой перейти на сайт Savetitanfall.com.

Описание режима гласит, что «TF1 подвергается атакам, значит, и Apex будет». Речь идёт о DDOS-атаках на серверы Titanfall, которые блокируют онлайновую составляющую игры с 2019 года. Разработчики хоть и обещали исправить ситуацию, но атаки продолжаются до сих пор.

Хакеры заблокировали Apex Legends некоторым игрокам с требованием «спасти Titanfall»

Источник: Twitter

Сайт Savetitanfall сообщает, что взлом Apex Legends является способом борьбы с нежеланием Respawn исправить ситуацию с Titanfall. Пока неизвестно, сколько игроков получили подобные оповещения и сколько из них не смогли дальше играть в Apex Legends. Судя по сообщениям на Reddit, проблема не зависит от региона или платформы — некоторые пользователи из Японии отмечают, что они не могут дальше играть на PS4.

Хакеры заблокировали Apex Legends некоторым игрокам с требованием «спасти Titanfall»

Источник: Twitter

Пока что Respawn Entertainment не прокомментировала ситуацию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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