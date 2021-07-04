Опубликован инструментарий для модификации Mass Effect Legendary Edition

Команда по разработке моддерского набора инструментов Legendary Explorer для Mass Effect Legendary Edition объявила о запуске открытого бета-теста. Благодаря этому инструментарию моддеры смогут улучшить и изменить обновлённую трилогию Mass Effect.

Источник: EA

И хотя авторы Legendary Explorer предупреждают, что программы пока работают нестабильно, моддеры уже вовсю используют этот инструментарий. Так, на портале NexusMods стали появляться первые полноценные модификации. Например, в Legendary Edition вернули ракурсы камеры с акцентом на ягодицы Миранды, которые были удалены в переиздании.

Появился и мод, который меняет время появления миссий из DLC для Mass Effect 2. Таким образом, игроки не получат на старте игры несколько квестов, которые они просто не могут выполнить из-за недостаточного уровня прокачки.

Источник: NexusMods

Другие полезные моды, исправляющие баги или недостатки ремастера, можно посмотреть на сайте NexusMods.