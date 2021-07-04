Among Us может выйти на PS4 и PS5 уже 31 августа

Twitter-аккаунт PlayStation Game Size, пристально следящий за любыми изменениями базы игр PlayStation, сообщил дату выхода Among Us. Если верить этим данным, то аналог «Мафии» на космическом корабле выйдет на PS4 и PS5 уже 31 августа.

Among Us может выйти на PS4 и PS5 уже 31 августа

Источник: Innersloth

Among Us стала очень популярна во время пандемии, когда на социальную игру, где нужно обманывать и находить обманщиков, обратили внимание Twitch-стримеры. Изначально проект был доступен только на ПК и мобильных устройствах, но разработчики уже выпустили версию для Nintendo Switch и анонсировали релиз для Xbox Series X и S, а также Xbox One в 2021 году.

В апреле студия Innersloth объявила, что версия для PlayStation 4 и 5 находится в разработке. Более того, этот релиз получит эксклюзивный косметический набор с обликом, шапкой и питомцем по Ratchet & Clank: Rift Apart.

PlayStation Game Size предупреждает, что дата 31 августа может быть заглушкой. Все релизы Among Us, независимо от платформы, будут поддерживать кроссплей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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