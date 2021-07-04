EA опровергла слухи о добавлении рекламных роликов в их видеоигры

Издательство Electronic Arts опровергло слухи о возможной интеграции рекламных роликов в их видеоигры. Об этом изданию PC Gamer рассказали представители компании. По их словам, они не планируют использовать аналог телевизионной рекламы в консольных проектах.

Источник: Майк Блэйк, Reuters

«После публикации ложной информации о планах по внедрению рекламы в наши видеоигры, мы хотели бы прояснить ситуацию. Мы сейчас не рассматриваем эту возможность и не подписали никаких соглашений. Создание лучшего игрового опыта остаётся приоритетом для нас», — заявил представитель EA.

Стоит отметить, что заявление компании не исключает возможность таких рекламных интеграций в будущем.

Двумя днями ранее издание Axios сообщило, что EA заключила контракт с компанией Simulmedia, которая разработала уникальную платформу рекламной интеграции playerWON. Предполагалось, что она позволит показывать геймерам на ПК и консолях рекламу, аналогичную телевизионной. Журналисты утверждали, что вторым партнёром разработчиков стала Hi-Rez Studios. Возможная стоимость контрактов не называется.



