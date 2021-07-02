Создатели Dying Light 2 Stay Human рассказали о монстрах в игре и показали новый геймплейный трейлер

Как и было обещано, 1 июля польская студия Techland провела второй эпизод своей информационной передачи Dying 2 Know о предстоящем зомби-экшене в открытом мире Dying Light 2 Stay Human.

Источник изображения: Steam

Новый выпуск оказался посвящён монстрам. Разработчики рассказали о процессе анимирования зомби и нескольких их видах: в частности, были показаны волатайл, ревенант, демолишер, банши и хаулер.

Ведущий гейм-дизайнер Dying Light 2 Stay Human Тимон Смектала (Tymon Smektala) также заявил, что команда «здорово поработала» над механикой скрытного перемещения: теперь всю тёмную зону при должном умении можно пройти незаметно.

В представленном на шоу пятиминутном трейлере Dying Light 2 Stay Human как раз фигурирует стелс-секция: главный герой вместе с напарником тайком пробирается через заброшенный (но не безлюдный) госпиталь.

Вдобавок Techland открыла на официальном сайте Dying Light новый раздел: там можно узнать об истории вируса и процессе превращения в зомби, а также пройти тест на определение «своего» типа монстра.

В следующем выпуске Dying 2 Know команда расскажет о разных стилях боя, создании оружия и механике паркура, которая разрабатывалась при участии французского каскадёра Давида Белля (David Belle). Он также исполнил одну из ролей в игре.

Dying Light 2 Stay Human поступит в продажу 7 декабря текущего года для PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Владельцы игры на консолях прошедшего поколения получат бесплатное обновление.



