В Epic Games Store началась раздача The Spectrum Retreat, на очереди — две игры

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала очередная раздача игр. На этот раз все желающие могут посетить сервис и добавить в собственную коллекцию The Spectrum Retreat. Акция закончится 8 июля. Затем бесплатными станут сразу два проекта: пошаговая стратегия с ролевыми элементами Ironcast и головоломка-симулятор Bridge Constructor: The Walking Dead.

В Epic Games Store началась раздача The Spectrum Retreat, на очереди — две игры

Источник изображения: Steam

The Spectrum Retreat — это головоломка от разработчика Дэна Смита (Dan Smith) и издателя Ripstone. Игра демонстрирует недалёкое будущее: главный герой проснулся в фешенебельном отеле, где его обслуживают, как особого гостя. Пользователи должны исследовать гостиницу и узнавать её тайны. Основная цель — выяснить скрытые замыслы протагониста.

В Epic Games Store началась раздача The Spectrum Retreat, на очереди — две игры

Источник изображения: Steam

Геймплей в The Spectrum Retreat сводится к решению разнообразных головоломок. Некоторые загадки построены на преодолении пространственных препятствий, другие — на своеобразном использовании цветовой схемы.

Версия The Spectrum Retreat в Steam получила всего лишь 142 отзыва, 74 % из которых положительные.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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