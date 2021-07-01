Экшен Deathloop на PS5 займет всего 17,3 Гбайт

В Twitter-аккаунте PlayStation Game Size опубликовали размер файлов Deathloop — покупателям консольного эксклюзива PlayStation 5 от Arkane Studios нужно будет загрузить всего 17,322 Гбайт.

Экшен Deathloop на PS5 займет всего 17,3 Гбайт

Источник: Arkane Studios

Экшен от первого лица, в котором главный герой застрял во временной петле, разрабатывается для PC и PS5. Сообщается, что в базе данных PSN игра занимает скромные по современным меркам 17,322 Гбайт. Это вдвое меньше другого недавнего эксклюзива PS5, платформера Ratchet & Clank: Rift Apart, с его 33,6 Гбайт.

Экшен Deathloop на PS5 займет всего 17,3 Гбайт

Источник: Twitter

Deathloop расскажет о противостоянии двух профессиональных убийц. Главный герой шутера Коул пытается сбежать с острова Чёрный риф, но попадает во временную петлю. Чтобы из неё выбраться, нужно убить восемь целей за один день. Проблема в том, что за Коулом охотится опасная Джулианна, за которую также можно играть и проникать в миры других игроков.

Если верить данным аккаунта, то предзагрузить Deathloop можно будет 12 сентября. Сам релиз, напомним, состоится 14 сентября. Изначально разработчики хотели выпустить шутер 21 мая, но проект перенесли для доработки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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