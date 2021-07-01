Приложение для показа новых трейлеров Abandoned уже загрузили в базу данных PS Store

Портал Twisted Voxel обратил внимание на появление в базе данных PlayStation Store приложения Abandoned: Realtime Trailers для показа новых иллюстративных материалов по грядущему хоррору Abandoned от Blue Box Game Studios.

Источник изображения: Twitter

Напомним, первоначально премьера Abandoned: Realtime Trailers на PS5 ожидалась 20 июня текущего года. Затем релиз перенесли на 25-е число, а в последнюю минуту отложили и вовсе до августа.

Несмотря на задержку, Abandoned: Realtime Trailers уже загрузили на серверы PlayStation. Размер приложения составляет чуть меньше 2 Гбайт — 1,8 Гбайт по версии ProsperoPatches и 1,982 Гбайт по версии PlayStation Game Size.

Источник изображения: ProsperoPatches

Пользователи в комментариях под записью отметили, что Abandoned: Realtime Trailers весит заметно больше обычных мультимедийных приложений на PS5. К примеру, Netflix занимает на консоли около 120 Мбайт.

Не стоит, впрочем, забывать об основной особенности Abandoned: Realtime Trailers — согласно уверениям разработчиков, обработка трейлеров игры в приложении будет осуществляться непосредственно на PS5.

Источник изображения: Twitter

Ранее Blue Box Game Studios сообщила, что Abandoned — лишь кодовое название, а обнародованный в апреле дебютный трейлер на самом деле не отражает внешний вид игры.

Релиз Abandoned ожидается с октября по декабрь текущего года эксклюзивно на PlayStation 5, однако разработчики недвусмысленно дали понять, что проект также появится на ПК.



