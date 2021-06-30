Глава Xbox: приобретение становится своеобразным вознаграждением для студий-разработчиков

За последние годы Microsoft приобрела внушительное количество студий-разработчиков, а её недавняя сделка по покупке ZeniMax Media, владеющей издательством Bethesda Softworks, на протяжении нескольких месяцев активно обсуждалась в Сети. Недавно о поглощении разных команд высказался руководитель Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer). По его мнению, приобретения одних компаний другими — это вполне естественный процесс.

Глава Xbox: приобретение становится своеобразным вознаграждением для студий-разработчиков

Источник изображения: Xbox

Заявление руководителя в интервью IGN гласит: «Я хочу сказать одно… создание новой студии — создание любого малого бизнеса, честно говоря, очень рискованное дело, а создание игровой студии — тем более. И если команда действительно берёт на себя риск создания новой компании, новой студии, строит её в течение многих лет и повышает её ценность, то говорить, что они не должны продаваться, я думаю, просто недальновидно».

Глава Xbox: приобретение становится своеобразным вознаграждением для студий-разработчиков

Источник изображения: Xbox

По словам Фила Спенсера, предложение слияния или поглощение — это признание заслуг компании и вознаграждение за риски, на которые люди шли при её создании. Руководитель считает, что наличие потенциально привлекательных для покупки студий — «естественная и здоровая часть нашей отрасли». Microsoft, со своей стороны, будет продолжать искать подходящие команды и развиваться в этом направлении.

Фил Спенсер, кстати, отреагировал на недавнее приобретение Housemarque со стороны Sony и поздравил конкурента с пополнением своих рядов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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