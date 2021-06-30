Sony отрицает, что вступила в «гонку вооружений» с Xbox в плане покупки студий-разработчиков

Недавно стало известно, что Sony приобрела финскую студию Housemarque, создавшую Resogun, Alienation и Returnal. В честь этого события руководитель SIE Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) пообщался с журналистами издания GQ. Один из вопросов коснулся «гонки вооружений» с Xbox и другими конкурентами в плане покупки студий. Глава ответил на него отрицательно и сказал, что Sony очень тщательно подходит к выбору команд, которые могут войти в её состав.

Sony отрицает, что вступила в «гонку вооружений» с Xbox в плане покупки студий-разработчиков

Источник изображения: Sony

Заявление Хермена Хюльста гласит: «Мы очень избирательны в отношении разработчиков, которых привлекаем [к себе]. Нашей последней покупкой была Insomniac [за $229 млн в 2019 году], которая сработала очень хорошо. Я всегда ищу людей с похожими ценностями, похожими творческими амбициями, которые очень хорошо сотрудничают с нашей командой, в которых мы можем инвестировать и помогать им расти как создателям. Это не значит, что мы просто идём и делаем случайные покупки».

Sony отрицает, что вступила в «гонку вооружений» с Xbox в плане покупки студий-разработчиков

Источник изображения: Housemarque

«Это очень и очень целенаправленные приобретения студий, которые мы хорошо знаем, — продолжил Хермен Хюльст. — Сотрудничество нашей внутренней группы разработчиков с Housemarque в техническом плане, в плане управления производством и даже в творческом плане было очень глубоким. Так что для нас это просто имело смысл».

Напомним: во время анонса покупки Housemarque японский офис Sony по ошибке опубликовал картинку с Bluepoint Games. Возможно, компания купила и эту студию, но решила подождать с официальным объявлением.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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