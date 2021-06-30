Переговоры насчёт присоединения Housemarque к PlayStation Studios начались ещё в 2020 году

Президент PlayStation Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) и сооснователь Housemarque Илари Куиттинен (Ilari Kuittinen) в интервью Famitsu поделились подробностями присоединения финской студии к Sony Interactive Entertainment.

Переговоры насчёт присоединения Housemarque к PlayStation Studios начались ещё в 2020 году

Источник изображения: Official PlayStation Blog

По словам Куиттинена, переговоры насчёт будущей сделки стартовали в начале 2020 года, однако обсуждения пришлось отложить, потому что стороны решили сосредоточить свои силы на выпуске Returnal.

«Было важно показать наш энтузиазм насчёт приглашения их в семью PlayStation, но в то же время мы занялись таким амбициозным проектом, как Returnal, с которым студия могла совершить большой шаг вперед. Я не хотел отвлекать команду», — добавил Хюльст.

Вслед за присоединением к PlayStation Studios Куиттинен надеется постепенно расширять Housemarque за счёт новых талантов, однако о значительном росте в короткий промежуток времени речи не идёт.

Переговоры насчёт присоединения Housemarque к PlayStation Studios начались ещё в 2020 году

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Во вчерашнем обращении по поводу вступления Housemarque в «семью» PlayStation Куиттинен заявил, что данный шаг обеспечит студии «безоблачное будущее» и возможность продолжать выпускать ориентированные на геймплей игры.

«Думаю, Returnal содержит намёки на то, что будет дальше. Уверен, что мы пойдём вперёд. Я хочу создавать отличные и незабываемые игры. Больше сказать не могу, но в них, возможно, будет много взрывов?» — полушутя сказал Куиттинен.

Returnal дебютировала 30 апреля текущего года эксклюзивно на PlayStation 5. Как выяснилось в середине мая, о высокой ($70 против привычных $60) стоимости игры команда узнала «примерно в то же время, что и широкая публика».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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